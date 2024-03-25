Товарищеский матч. Эквадор - Италия 0:2. Обидчики Украины не без проблем обыграли Лос Амариллос
Гол на первых минутах сделал результат
Фото: пресслужби збірної Італії
24 марта прошел товарищеский матч, в котором сборная Италии встретилась со сборной Эквадора. До этого оппоненты пересекались лишь дважды: в 2002 победа Гли Аззурри, в 2005 - ничья.
Сегодня итальянцам удалось одержать победу благодаря голу Лоренцо Пеллегрини на 3-й минуте матча, позже Барелла поставил точку на 90+4. В целом - равная игра по контролю и ударам, однако Италия создала больше опасных моментов, большинство из которых не сумела реализовать. Спалетти выпустил почти основной состав, который не без проблем обыграл Эквадор в два мяча.
Товарищеский поединок 24.03.24
Ред Булл Арена
Эквадор - Италия 0:2
Голы: Пеллегрини 3, Барелла 90+4
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