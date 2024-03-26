  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Когда песенный конкурс важнее матча: в Швеции перенесли финал кубка по футболу

Общие новости

Об этом сообщает шведский fotbolldirekt.se

Когда песенный конкурс важнее матча: в Швеции перенесли финал кубка по футболу

Новина українською

В воскресенье состоялась жеребьевка кубкового финала между "Мальме" и "Юргорден". Жребий выпал на небесно-голубых, которые будут играть дома на стадионе "Эледа". Впрочем, финальный поединок между командами будет перенесен с 9 мая на 1 мая. Причина в том, что он совпадает с одним из полуфиналов Евровидения, который состоится в Мальме в тот же день.

По словам руководителя службы безопасности Шведской футбольной ассоциации Мартина Фредмана, 9 мая будет привлечено много охранников на Евровидении и в связи с нехваткой нужного количества людей, шведская федерация футбола приняла решение о переносе кубкового матча на другой срок. И "Мальме", и "Юргорден" играют матчи в чемпионате Швеции в воскресенье 28 апреля, оставляя лишь два дня отдыха перед финалом кубка. Однако Фредман говорит, что соответствующие клубы не предоставили никаких комментариев по этому поводу.

"Клубы сказали, что это нормально. "Юргорден" имел определенные возражения против этого, о чем они заявили в своем заявлении. Но они понимают ситуацию. Сейчас нет никаких комментариев по этому поводу."

В заявлении для SvFF "Юргорден" сообщил, что клуб с уважением относится к новым условиям, но они считают, что финал должен быть сыгран 9 мая, как и было запланировано.

По теме
yellow-arrow
В Китае к пожизненному заключению за коррупцию приговорили бывшего главу федерации футбола
yellow-arrow
Матч между Францией и Чили начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в России
yellow-arrow
Мбаппе: Футболисты не должны зарабатывать деньги, защищая честь своей страны
Мальме Юргорден (Стокгольм) Евровидение
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fotbolldirekt.se
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости