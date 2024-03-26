Когда песенный конкурс важнее матча: в Швеции перенесли финал кубка по футболу

В воскресенье состоялась жеребьевка кубкового финала между "Мальме" и "Юргорден". Жребий выпал на небесно-голубых, которые будут играть дома на стадионе "Эледа". Впрочем, финальный поединок между командами будет перенесен с 9 мая на 1 мая. Причина в том, что он совпадает с одним из полуфиналов Евровидения, который состоится в Мальме в тот же день.

По словам руководителя службы безопасности Шведской футбольной ассоциации Мартина Фредмана, 9 мая будет привлечено много охранников на Евровидении и в связи с нехваткой нужного количества людей, шведская федерация футбола приняла решение о переносе кубкового матча на другой срок. И "Мальме", и "Юргорден" играют матчи в чемпионате Швеции в воскресенье 28 апреля, оставляя лишь два дня отдыха перед финалом кубка. Однако Фредман говорит, что соответствующие клубы не предоставили никаких комментариев по этому поводу.

"Клубы сказали, что это нормально. "Юргорден" имел определенные возражения против этого, о чем они заявили в своем заявлении. Но они понимают ситуацию. Сейчас нет никаких комментариев по этому поводу."

В заявлении для SvFF "Юргорден" сообщил, что клуб с уважением относится к новым условиям, но они считают, что финал должен быть сыгран 9 мая, как и было запланировано.