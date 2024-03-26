Жозе Моуринью: Я готов начать все сначала
Специалисту не нужен отдых
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жозе Моуринью объявил, что он готов вернуться к тренерской деятельности после увольнения из "Ромы".
"Я готов начать все сначала. Мне не нужно отдыхать или думать, как это обычно бывает. Я готов. Но я не хочу сделать неправильный выбор. Нужно набраться терпения. Моя цель - начать снова со следующего лета".
Напомним, что 16 января этого года Моуринью покинул пост главного тренера "Ромы".
???? EXCLUSIVE - José Mourinho: “I’m ready to start again. I don’t need to rest or think as usually happens... I'm ready”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2024
“I feel strong and good, I’m really ready. But I don’t want to make the wrong choice”.
“I have to be patient. My objective is to start again next summer”. pic.twitter.com/NwWQO9J2Gj
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