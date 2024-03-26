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Жозе Моуринью: Я готов начать все сначала

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Специалисту не нужен отдых

Жозе Моуринью: Я готов начать все сначала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жозе Моуринью объявил, что он готов вернуться к тренерской деятельности после увольнения из "Ромы".

"Я готов начать все сначала. Мне не нужно отдыхать или думать, как это обычно бывает. Я готов. Но я не хочу сделать неправильный выбор. Нужно набраться терпения. Моя цель - начать снова со следующего лета".

Напомним, что 16 января этого года Моуринью покинул пост главного тренера "Ромы".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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