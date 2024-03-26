Жозе Моуринью: Я готов начать все сначала

Жозе Моуринью объявил, что он готов вернуться к тренерской деятельности после увольнения из "Ромы".

"Я готов начать все сначала. Мне не нужно отдыхать или думать, как это обычно бывает. Я готов. Но я не хочу сделать неправильный выбор. Нужно набраться терпения. Моя цель - начать снова со следующего лета".