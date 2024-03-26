Чехия в спарринге минимально обыграла сборную Армении Петракова
2:1
Getty Images / Global Images Ukraine
26 марта состоялся товарищеский матч между сборными Чехии и Армении (2:1).
Первый тайм начался с гола. Сборная Армении забила на 14-й минуте, автором является Эдгар Мартиросович. На дополнительных минутах чехи сравнивают счет - 1:1. Мяч в ворота соперника забивает Ладислав Крейчи.
После перерыва команды обменялись желтыми карточками, а на 78-й минуте сборная Чехии закрепляет свою победу - 2:1. Томаш Хори забил мяч в нижний левый угол ворот.
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