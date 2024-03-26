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Чехия в спарринге минимально обыграла сборную Армении Петракова

Общие новости
Обновлено

2:1

Чехия в спарринге минимально обыграла сборную Армении Петракова

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

26 марта состоялся товарищеский матч между сборными Чехии и Армении (2:1).

Первый тайм начался с гола. Сборная Армении забила на 14-й минуте, автором является Эдгар Мартиросович. На дополнительных минутах чехи сравнивают счет - 1:1. Мяч в ворота соперника забивает Ладислав Крейчи.

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После перерыва команды обменялись желтыми карточками, а на 78-й минуте сборная Чехии закрепляет свою победу - 2:1. Томаш Хори забил мяч в нижний левый угол ворот.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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