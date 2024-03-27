Де ла Фуэнте - о реакции Бернабеу на Морату: Мне стыдно, что в Испании освистывают капитана сборной
Наставник "Фурии Рохи" разочарован отношением фанов к форварду "Атлетико"
Фото: Getty Images
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте раскритиковал болельщиков, освистывающих Альваро Морату на трибунах "Сантьяго Бернабеу" в товарищеском матче против Бразилии (3:3).
"У меня болит душа, когда в моей стране освистывают капитана нашей сборной. Мне стыдно. "Бернабеу" был заполнен, но как испанцу мне стыдно за такое поведение. Хотя подавляющее большинство всё же поддерживало команду", - цитирует 62-летнего специалиста Marca.
Мората выступал в составе "Реала" в периоды с 2010 по 2014, а также с 2016 по 2017 года. За "Атлетико" Альваро играет с 2019 года.
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Источник:Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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