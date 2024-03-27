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Де ла Фуэнте - о реакции Бернабеу на Морату: Мне стыдно, что в Испании освистывают капитана сборной

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Наставник "Фурии Рохи" разочарован отношением фанов к форварду "Атлетико"

Де ла Фуэнте - о реакции Бернабеу на Морату: Мне стыдно, что в Испании освистывают капитана сборной

Фото: Getty Images

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте раскритиковал болельщиков, освистывающих Альваро Морату на трибунах "Сантьяго Бернабеу" в товарищеском матче против Бразилии (3:3).

"У меня болит душа, когда в моей стране освистывают капитана нашей сборной. Мне стыдно. "Бернабеу" был заполнен, но как испанцу мне стыдно за такое поведение. Хотя подавляющее большинство всё же поддерживало команду", - цитирует 62-летнего специалиста Marca.

Мората выступал в составе "Реала" в периоды с 2010 по 2014, а также с 2016 по 2017 года. За "Атлетико" Альваро играет с 2019 года.

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Болельщики Альваро Мората Сантьяго Бернабеу Национальная сборная Испании тренер
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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