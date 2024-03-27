Нагельсман рассказал о возможных изменений в составе сборной Германии на Евро-2024
36-летний специалист уже выбрал лучших
Фото: twitter.com/J__Nagelsmann
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман отверг возможность внесения кардинальных изменений в состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы-2024.
"Если все будут в форме, то мы не будем особо менять состав. Ни десять, ни пять изменений не планируется. Может быть, всего 1-2 игрока. Те, кого сейчас не было с нами, должны быть лучше тех, кто есть сейчас", - приводит слова наставника журналист Патрик Бергер.
Напомним, что сборная Германии является хозяйкой Евро-2024. На групповом этапе "Бундестим" сыграет против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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