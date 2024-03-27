Нагельсман рассказал о возможных изменений в составе сборной Германии на Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман отверг возможность внесения кардинальных изменений в состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы-2024.

"Если все будут в форме, то мы не будем особо менять состав. Ни десять, ни пять изменений не планируется. Может быть, всего 1-2 игрока. Те, кого сейчас не было с нами, должны быть лучше тех, кто есть сейчас", - приводит слова наставника журналист Патрик Бергер.