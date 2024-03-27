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Нагельсман рассказал о возможных изменений в составе сборной Германии на Евро-2024

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36-летний специалист уже выбрал лучших

Нагельсман рассказал о возможных изменений в составе сборной Германии на Евро-2024

Фото: twitter.com/J__Nagelsmann

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман отверг возможность внесения кардинальных изменений в состав национальной команды на предстоящий чемпионат Европы-2024.

"Если все будут в форме, то мы не будем особо менять состав. Ни десять, ни пять изменений не планируется. Может быть, всего 1-2 игрока. Те, кого сейчас не было с нами, должны быть лучше тех, кто есть сейчас", - приводит слова наставника журналист Патрик Бергер.

Напомним, что сборная Германии является хозяйкой Евро-2024. На групповом этапе "Бундестим" сыграет против Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

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Юлиан Нагельсманн Национальная сборная Германии Евро 2024
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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