Превзошёл Пеле и Роналдо. 17-летний Эндрик установил рекорд в сборной Бразилии
Будущая звезда?
Фото: Getty Images
Нападающий Эндрик установил рекорд, забив два гола в первые 49 минут в составе сборной Бразилии.
Напомним, 17-летний форвард отличился в двух товарищеских матчах против сборных Англии (1:0) и Испании (3:3).
Таким образом, Эндрик превзошёл показатели легендарных Пеле и Роналдо, которым для того, чтобы забить первые 2 гола за "селесао" понадобилось 64 и 529 минут, соответственно.
Летом этого года бразильский вундеркинд пополнит состав мадридского "Реала".
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Источник:Ok Diario
Опубликовал: Александр Бураков
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