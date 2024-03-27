Превзошёл Пеле и Роналдо. 17-летний Эндрик установил рекорд в сборной Бразилии

Нападающий Эндрик установил рекорд, забив два гола в первые 49 минут в составе сборной Бразилии.

Напомним, 17-летний форвард отличился в двух товарищеских матчах против сборных Англии (1:0) и Испании (3:3).

Таким образом, Эндрик превзошёл показатели легендарных Пеле и Роналдо, которым для того, чтобы забить первые 2 гола за "селесао" понадобилось 64 и 529 минут, соответственно.

Летом этого года бразильский вундеркинд пополнит состав мадридского "Реала".