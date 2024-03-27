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"Я знаю, когда надо остановиться". Месси высказался о возможном завершении карьеры

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Этот момент ещё явно не наступил

"Я знаю, когда надо остановиться". Месси высказался о возможном завершении карьеры

CNN

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36-летний форвард "Интер Майами" Лионель Месси ответил на вопрос о том, в какой момент он решится завершить футбольную карьеру.

"Как только я пойму, что больше не могу играть, что я перестал получать удовольствие от игры, или не могу помочь своим товарищам по команде - тогда я остановлюсь.

Я действительно самокритичен. Я знаю, когда я хорош, а когда - не очень. Так что при завершении карьеры возраст не будет иметь никакого значения. Надеюсь продолжить играть ещё какое-то время, это мой план", - приводит слова аргентинца из подкаста Big Time The Athletic.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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