"Я знаю, когда надо остановиться". Месси высказался о возможном завершении карьеры
Этот момент ещё явно не наступил
CNN
36-летний форвард "Интер Майами" Лионель Месси ответил на вопрос о том, в какой момент он решится завершить футбольную карьеру.
"Как только я пойму, что больше не могу играть, что я перестал получать удовольствие от игры, или не могу помочь своим товарищам по команде - тогда я остановлюсь.
Я действительно самокритичен. Я знаю, когда я хорош, а когда - не очень. Так что при завершении карьеры возраст не будет иметь никакого значения. Надеюсь продолжить играть ещё какое-то время, это мой план", - приводит слова аргентинца из подкаста Big Time The Athletic.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
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