Тренер Португалии - после 0:2 от Словении: Это всё часть подготовки к Евро

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал поражение своих подопечных в товарищеском матче со Словенией (0:2).

"Хочу подчеркнуть следующее: мы не любим проигрывать. Мы выходим на каждую игру с явным желанием и целью победить. Но это всё часть процесса подготовки к Евро. Даже поражения. Главной нашей целью во время этих матчей было получить нужную информацию. Словения отыграла очень хорошо. Решительно, сосредоточенно и без ошибок", - цитирует испанца Football planet.