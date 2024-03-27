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Тренер Португалии - после 0:2 от Словении: Это всё часть подготовки к Евро

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Наставник португальцев не видит трагедии в одной осечке

Тренер Португалии - после 0:2 от Словении: Это всё часть подготовки к Евро

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал поражение своих подопечных в товарищеском матче со Словенией (0:2).

"Хочу подчеркнуть следующее: мы не любим проигрывать. Мы выходим на каждую игру с явным желанием и целью победить. Но это всё часть процесса подготовки к Евро. Даже поражения. Главной нашей целью во время этих матчей было получить нужную информацию. Словения отыграла очень хорошо. Решительно, сосредоточенно и без ошибок", - цитирует испанца Football planet.

На групповом этапе чемпионате Европы-2024 Португалия сыграет против сборных Турции, Грузии и Чехии.

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Португалия Словения Роберто Мартинес товарищеские матчи
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Источник:
Football planet
Опубликовал: Александр Бураков
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