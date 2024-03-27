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Пейдж останется на посту главного тренера Уэльса несмотря на то, что команда не попала на Евро-2024

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Президент Футбольной ассоциации Уэльса высказался по этому поводу

Пейдж останется на посту главного тренера Уэльса несмотря на то, что команда не попала на Евро-2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Футбольной ассоциации Уэльса Стив Уильямс подтвердил, что Роб Пейдж останется на посту главного тренера национальной сборной несмотря на то, что команда не попала на Евро-2024.

"Роб - тренер. Его контракт действует до конца Чемпионата мира, и именно так мы продолжаем работать", - сказал Стив.

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Напомним, что сборная Уэльса проиграла Польше в финальном матче плей-офф отбора на Евро-2024 (0:0, послематчевые пенальти: 4:5).

Читайте такжеПлей-офф квалификации Евро-2024. Уэльс - Польша 0:0 (4:5 - пен.). Польша протискивается на Евро
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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