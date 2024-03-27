Пейдж останется на посту главного тренера Уэльса несмотря на то, что команда не попала на Евро-2024
Президент Футбольной ассоциации Уэльса высказался по этому поводу
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Футбольной ассоциации Уэльса Стив Уильямс подтвердил, что Роб Пейдж останется на посту главного тренера национальной сборной несмотря на то, что команда не попала на Евро-2024.
"Роб - тренер. Его контракт действует до конца Чемпионата мира, и именно так мы продолжаем работать", - сказал Стив.
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Напомним, что сборная Уэльса проиграла Польше в финальном матче плей-офф отбора на Евро-2024 (0:0, послематчевые пенальти: 4:5).
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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