Пейдж останется на посту главного тренера Уэльса несмотря на то, что команда не попала на Евро-2024

Президент Футбольной ассоциации Уэльса Стив Уильямс подтвердил, что Роб Пейдж останется на посту главного тренера национальной сборной несмотря на то, что команда не попала на Евро-2024.

"Роб - тренер. Его контракт действует до конца Чемпионата мира, и именно так мы продолжаем работать", - сказал Стив.

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Напомним, что сборная Уэльса проиграла Польше в финальном матче плей-офф отбора на Евро-2024 (0:0, послематчевые пенальти: 4:5).