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Мораес подал иск в ФИФА против бывшего клуба

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Жуниор решил судиться с болгарским "ЦСКА"

Мораес подал иск в ФИФА против бывшего клуба

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Экс-нападающий "Металлурга" (Донецк), "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес решил подать иск в ФИФА против одного своего бывшего клуба — софийского "ЦСКА".

37-летний футболист требует взыскать с болгарского клуба 250 тысяч евро в качестве невыплаченной зарплаты и бонусов за период, когда он выступал за команду. Об этом сообщает Тема Спорт.

При этом, как утверждает источник, Жуниору вряд ли удастся добиться успела в судебных разбирательствах против "ЦСКА". Все дело в том, что Мораес играл за клуб в сезоне-2011/12, а срок предъявления аналогичных претензий ограничивается двумя годами.

За время выступлений в "ЦСКА" он провел 25 матчей, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. В данный момент футболист является свободным агентом.

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ЦСКА (София) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
Тема Спорт
Опубликовал: Алина Ерофеева
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