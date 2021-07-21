Расистский скандал сорвал товарищеский поединок олимпийских сборных Германии и Гондураса

Накануне старта Олимпийских игр в Токио случился расистский скандал.

Олимпийские национальные команды Германии и Гондураса по футболу сыграли товарищеский матч. Поединок был досрочно завершен на 85-й минуте при счете 1:1.

Тогда молодежная команда Германии решила покинуть поле из-за расистских оскорблений в адрес футболиста немецкой сборной Джордана Торунаригу (центрбек "Герты" - 14 матчей в сезоне 2020/21) от одного из игроков Гондураса.

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Олимпийская сборная Германии на играх попала в группу D вместе с Бразилией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.

Национальная команда Гондураса в группе B проведет матчи с Южной Кореей, Новой Зеландией и Румынией.

Футбольный турнир на Олимпиаде стартует 22 июля.

Действующим победителем Олимпиады является национальная команда Бразилии, в финальной встрече 2016 она обыграла как раз Германию.

Олимпиада должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 турнир перенесли на 2021.