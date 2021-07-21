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Расистский скандал сорвал товарищеский поединок олимпийских сборных Германии и Гондураса

Олимпиада
(1 голосов)

Немцы не захотели играть против такого соперника

Расистский скандал сорвал товарищеский поединок олимпийских сборных Германии и Гондураса

Фото: Reuters

Новина українською

Накануне старта Олимпийских игр в Токио случился расистский скандал.

Олимпийские национальные команды Германии и Гондураса по футболу сыграли товарищеский матч. Поединок был досрочно завершен на 85-й минуте при счете 1:1.

Тогда молодежная команда Германии решила покинуть поле из-за расистских оскорблений в адрес футболиста немецкой сборной Джордана Торунаригу (центрбек "Герты" - 14 матчей в сезоне 2020/21) от одного из игроков Гондураса.

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Олимпийская сборная Германии на играх попала в группу D вместе с Бразилией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.

Национальная команда Гондураса в группе B проведет матчи с Южной Кореей, Новой Зеландией и Румынией.

Футбольный турнир на Олимпиаде стартует 22 июля.

Действующим победителем Олимпиады является национальная команда Бразилии, в финальной встрече 2016 она обыграла как раз Германию.

Олимпиада должна была состояться в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 турнир перенесли на 2021.

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В статье: Германия Гондурас Олимпиада-2021
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Комментарии (5)
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СТОП крот (Киев)
21.07.2021 в 23:41
Теперь перед каждым матчем будут преклонят колено?
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0
0
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Беркут88 (Тернопіль)
21.07.2021 в 23:09
Ну якщо вже гондурасці називають німців мавпами, то щось явно не так в європейському царстві))
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+2
-1
Cerega15 (Kherson)
21.07.2021 в 22:58
Загуглил фото сборной Гондураса - там больше половины негров, остальные выглядят как метисы. Ппц звери, ранили прямо в сердце арийского мальчика.
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+3
-1
royalstas (Вінниця)
21.07.2021 в 22:40
Ну да ну да якби була якась Англія мовчали б в тряпочку а так на Гондурас можна і наїхати. Якщо через образи зупиняти матчі навіть по расовій хріні то це повний треш.
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+1
-1
янковский ян (Запорожье)
21.07.2021 в 22:38
Оперативная новость. Уже три дня прошло как это произошло.
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0
0


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