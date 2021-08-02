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Без ВАР не обошлось. Монзуль отсудила полуфинал Олимпиады, единственный гол забит с пенальти
Был фол?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская рефери Екатерина Монзуль сегодня отработала на полуфинальном матче Олимпиады 2020 среди женщин между США и Канадой.
Американки считались фаворитками этого противостояния, однако Канада сенсационно выиграла этот поединок. Единственный гол был забит за 16 минут до свистка об окончании основного времени. Его на свой счёт записала Джесси Флеминг с пенальти.
Любопытно, что 11-метровый Монзуль заметила не сразу, но назначила его после просмотра повтора.
В финале турнира канадки сыграют со Швецией.
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