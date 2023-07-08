Российские и белорусские спортсмены выступят на Азиатских играх, будут бороться за лицензии на Олимпиаду

Российские и белорусские спортсмены выступят на Азиатских играх в Ханчжоу. Об этом сообщает Inside the Games.

Общее представительство страны-агрессора и страны-соагрессора составит около 500 тел. Они будут соперничать под нейтральным флагом за лицензии на Олимпиаду 2024, которая в следующем году пройдет во французском Париже.

Медалей по итогам Азиатских игр 2023 россияне и белорусы не получат. Соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября.