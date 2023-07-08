  1. UA-Футбол ⚽
  2. Олимпиада
  3. Российские и белорусские спортсмены выступят на Азиатских играх, будут бороться за лицензии на Олимпиаду
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Российские и белорусские спортсмены выступят на Азиатских играх, будут бороться за лицензии на Олимпиаду

Олимпиада
(1 голосов)

Позор всемирного масштаба

Российские и белорусские спортсмены выступят на Азиатских играх, будут бороться за лицензии на Олимпиаду

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российские и белорусские спортсмены выступят на Азиатских играх в Ханчжоу. Об этом сообщает Inside the Games.

Общее представительство страны-агрессора и страны-соагрессора составит около 500 тел. Они будут соперничать под нейтральным флагом за лицензии на Олимпиаду 2024, которая в следующем году пройдет во французском Париже.

Медалей по итогам Азиатских игр 2023 россияне и белорусы не получат. Соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября.

Напомним, ранее Гутцайт рассказал, что ему удалось добиться отстранения россиян и белорусов от самых престижных соревнований.

По теме
yellow-arrow
Официально: Ротань покинет молодежку после Евро-2023 и будет тренировать сборную на Олимпиаде-2024
yellow-arrow
Украина завоевала первые золотые медали на Европейских Играх
yellow-arrow
Президент МОК утверждает, что "скептики" ошибались в отношении участия россиян и белорусов под нейтральным флагом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпиада война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде