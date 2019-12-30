Будущий соперник Шахтера близок к подписанию полузащитника Боруссии

Дортмундская "Боруссия" не планирует удерживать Юлиана Вайгля и может продать футболиста уже в январе. Крайне вероятно, что он сменит чемпионат.

Как сообщает A Bola, "Бенфика" близка к его подписанию. В последние несколько дней стороны провели встречу, на которой оговорили сумму трансфера. Она должна составить 20 миллионов.

Вайгль с 2015 года защищает цвета "шмелей", проведя с того момента более 150 матчей. Ранее сообщалось, что в его трансфере также заинтересован "Интер".

Напомним, что в 1/16 Лиги Европы "Бенфика" сыграет с донецким "Шахтером".