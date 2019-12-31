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Официально: Будущий соперник Шахтера договорился о трансфере Вайгля

Португалия
(1 голосов)

Перед самым Новым годом

Официально: Будущий соперник Шахтера договорился о трансфере Вайгля
UA-Футбол
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Португальская "Бенфика" оформила трансфер полузащитника Юлиана Вайгля. Официальная пресс-служба подтверждает факт сделки.

Уже в начале января немецкий игрок пройдет медобследование, после чего подпишет контракт. Сумма перехода составит 20 миллионов евро.

По данным СМИ, лично Вайгль принял решение покинуть "Боруссию", так как редко попадает в стартовый состав. Ранее им интересовался "Интер".

Напомним, что в 1/16 Лиги Европы, "Бенфика" сыграет с донецким "Шахтером".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бенфика (Лиссабон) Юлиан Вайгль
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Источник:
ФК "Бенфика"

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