Официально: Будущий соперник Шахтера договорился о трансфере Вайгля

Португальская "Бенфика" оформила трансфер полузащитника Юлиана Вайгля. Официальная пресс-служба подтверждает факт сделки.

Уже в начале января немецкий игрок пройдет медобследование, после чего подпишет контракт. Сумма перехода составит 20 миллионов евро.

По данным СМИ, лично Вайгль принял решение покинуть "Боруссию", так как редко попадает в стартовый состав. Ранее им интересовался "Интер".

Напомним, что в 1/16 Лиги Европы, "Бенфика" сыграет с донецким "Шахтером".