Португалия
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Официально: Будущий соперник Шахтера договорился о трансфере Вайгля
Перед самым Новым годом
Португальская "Бенфика" оформила трансфер полузащитника Юлиана Вайгля. Официальная пресс-служба подтверждает факт сделки.
Уже в начале января немецкий игрок пройдет медобследование, после чего подпишет контракт. Сумма перехода составит 20 миллионов евро.
По данным СМИ, лично Вайгль принял решение покинуть "Боруссию", так как редко попадает в стартовый состав. Ранее им интересовался "Интер".
Напомним, что в 1/16 Лиги Европы, "Бенфика" сыграет с донецким "Шахтером".
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Источник:ФК "Бенфика"
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