Бенфика объявила об увольнении главного тренера. Орлы выиграли один матч из последних восьми

Бруно Лаже был уволен с поста главного тренера "Бенфики". Об этом сказано на официальном сайте "орлов".

Португальский клуб очень уверенно начал 2020-й год и лидировал в чемпионате. Но после вылета от "Шахтера" из Лиги Европы у них начался кризис. Они добыли лишь одну победу в восьми матчах и отстают от "Порту" уже на шесть очков.

Negociação de um princípio de acordo com o treinador Bruno Lage para a cessação do contrato de trabalho. — SL Benfica (@SLBenfica) June 30, 2020

Отметим, что "Бенфика" хочет назначить тренером Маурисио Почеттино.