Португалия
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Бенфика объявила об увольнении главного тренера. Орлы выиграли один матч из последних восьми
Все началось с "Шахтера"
Бруно Лаже был уволен с поста главного тренера "Бенфики". Об этом сказано на официальном сайте "орлов".
Португальский клуб очень уверенно начал 2020-й год и лидировал в чемпионате. Но после вылета от "Шахтера" из Лиги Европы у них начался кризис. Они добыли лишь одну победу в восьми матчах и отстают от "Порту" уже на шесть очков.
Negociação de um princípio de acordo com o treinador Bruno Lage para a cessação do contrato de trabalho.— SL Benfica (@SLBenfica) June 30, 2020
Отметим, что "Бенфика" хочет назначить тренером Маурисио Почеттино.
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