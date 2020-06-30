  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. Бенфика объявила об увольнении главного тренера. Орлы выиграли один матч из последних восьми
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенфика объявила об увольнении главного тренера. Орлы выиграли один матч из последних восьми

Португалия
(1 голосов)

Все началось с "Шахтера"

Бенфика объявила об увольнении главного тренера. Орлы выиграли один матч из последних восьми
UA-Футбол
Новина українською

Бруно Лаже был уволен с поста главного тренера "Бенфики". Об этом сказано на официальном сайте "орлов".

Читайте такжеТренер Бенфики Лаже: Мы должны показать, что мы – мужчины

Португальский клуб очень уверенно начал 2020-й год и лидировал в чемпионате. Но после вылета от "Шахтера" из Лиги Европы у них начался кризис. Они добыли лишь одну победу в восьми матчах и отстают от "Порту" уже на шесть очков.

Отметим, что "Бенфика" хочет назначить тренером Маурисио Почеттино.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Бруно Лаже
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...