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Наставник Бенфики: В наше время, многое, что сказано в адрес темнокожего - расизм, а в адрес белого - нет

Португалия
(4 голосов)

Альтернативная точка зрения

Наставник Бенфики: В наше время, многое, что сказано в адрес темнокожего - расизм, а в адрес белого - нет
UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Бенфики" Жорже Жезус дал свой комментарий после вчерашних событий в матче "ПСЖ" - "Истанбул ББ".

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"Я не знаю, что случилось во вчерашнем матче, но обвинения в расизме стали модными. Как гражданин, я имею право иметь конкретное мнение, когда узнаю, что произошло.

В наши дни, многое, что говорится в адрес темнокожего - расизм, а тоже самое адрес белого - нет. Эта волна захватывает мир. Возможно, вчера был расизм, но я не знаю, что конрерктно было сказано", - заявил Жезус.

Отметим, что матч "ПСЖ" - "Истанбул" сегодня будет доигран.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Истанбул ББ (Стамбул) Жорже Жезус Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (11)
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Vlodyk51 (Ивано-Франковск)
09.12.2020 в 21:15
Чуть что сразу расизм.Если темнокожий побьет белого это хулиганство,а если наоборот это уже расизм
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+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
09.12.2020 в 21:08
Я вообще в знак поддержки черных предлагаю создать петицию за исключение страны Montenegro из членства фифа и УЕФА. А шо, все черные так борются за свои права, а целая страна неприкрыто их оскорбляет получается. Не порядок...
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+3
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.12.2020 в 21:10
Точно)
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.12.2020 в 21:13
-Все меняется,операцию будем проводить у Белой Скалы... -Почему не на ☻ Камнях? -Там днем слишком людно... -Но у Белой Скалы нет клева... -Клев будет ,это я беру на себя! Клевать будет так,что клиент забудет обо всем на свете! (с)
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+1
0
karpatoman (Львів)
09.12.2020 в 20:58
Нє в бровь, а в глаз.
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+2
0
zhytomircity (Житомир)
09.12.2020 в 20:56
Респект! Когда-то это всех достанет и начнут не боясь говорить что думают. Пока таких "5%".
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+3
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
09.12.2020 в 20:55
Жезус -молоток! Респект ему! Почему чёрным можно кричать "Эй,белый!" и это не вызывает никакой реакции,а назвать чёрного чёрным нельзя?
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+3
0
magnum power (БОМЖ)
09.12.2020 в 20:45
огромный респект человеку, который не побоялся выразить мнение большинства в этом лицемерном мире.
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+8
0
amg333 (Kyiv )
09.12.2020 в 20:29
Экс-игрок НБА, а ныне эксперт ESPN Джей Уильямс считает недопустимым заявление тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Монтреза Харрелла, назвавшего защитника «Даллас Маверикс» Луку Дончича во время матча плей-офф «трусливой белой задницей». «Монтрез, ну как так… Могу лишь представить, если бы Лука Дончич сказал тебе что-то подобное, и это было бы записано на видео. Могу только представить, какая шумиха поднялась бы с учётом движения Black Lives Matter и текущей ситуации в обществе. Это была бы громкая история. Лука потерял бы весь свой авторитет. Все бы это комментировали. Об этом спрашивали бы Леброна Джеймса, Кавая Леонарда. У каждого было бы какое-то заявление по этому поводу. Но это не такая уж большая история, поскольку Монтрез сказал эту фразу человеку европеоидной расы», – приводит слова Уильямса Fadeaway World.
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+8
0
rivnenskyi (Рівне)
09.12.2020 в 20:18
Правильна позиція. Пройшла чутка про расизм але ніяких доказів цьому не було. Нам запропонували просто погодитись і помовчати. Тренер Бенфіки молодець, мислить правильно.
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+11
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
09.12.2020 в 20:11
Согласен с ним
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+10
0


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