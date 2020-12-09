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Наставник Бенфики: В наше время, многое, что сказано в адрес темнокожего - расизм, а в адрес белого - нет
Альтернативная точка зрения
Наставник "Бенфики" Жорже Жезус дал свой комментарий после вчерашних событий в матче "ПСЖ" - "Истанбул ББ".
"Я не знаю, что случилось во вчерашнем матче, но обвинения в расизме стали модными. Как гражданин, я имею право иметь конкретное мнение, когда узнаю, что произошло.
В наши дни, многое, что говорится в адрес темнокожего - расизм, а тоже самое адрес белого - нет. Эта волна захватывает мир. Возможно, вчера был расизм, но я не знаю, что конрерктно было сказано", - заявил Жезус.
Отметим, что матч "ПСЖ" - "Истанбул" сегодня будет доигран.
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