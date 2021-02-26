Нуну Гомеш зовет в Бенфику звезду лондонского Арсенала

Легенда "Бенфики" и сборной Португалии экс-футболист Нуну Гомеш (сегодня работает во главе академии Бенфики) хочет, чтобы бразильский защитник Давид Луис вернулся в клуб до того, как повесит бутсы на гвоздь, сообщает A Bola.

Луиз провел 4 года в "Бенфике" между 2007 и 2011 годами. Ранее он и сам говорил, что хотел бы вернуться в Лиссабон, прежде чем завершит карьеру.

Сейчас центральному защитнику Давиду Луизу 33 года. Он провел в составе "Арсенала" 23 матча в сезоне, отличился одним голом.

Нуну Гомеш поиграл с Давидом Луизом в "Бенфике" в 2007-2011 годах.

Сейчас "Бенфика" идет на 4 позиции в Примейра-лиге Португалии и отстает от первого места на 15 пунктов.