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Нуну Гомеш зовет в Бенфику звезду лондонского Арсенала

Португалия
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Тяжелые времена для одного из грандов Португалии

Нуну Гомеш зовет в Бенфику звезду лондонского Арсенала

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Легенда "Бенфики" и сборной Португалии экс-футболист Нуну Гомеш (сегодня работает во главе академии Бенфики) хочет, чтобы бразильский защитник Давид Луис вернулся в клуб до того, как повесит бутсы на гвоздь, сообщает A Bola.

Луиз провел 4 года в "Бенфике" между 2007 и 2011 годами. Ранее он и сам говорил, что хотел бы вернуться в Лиссабон, прежде чем завершит карьеру.

Сейчас центральному защитнику Давиду Луизу 33 года. Он провел в составе "Арсенала" 23 матча в сезоне, отличился одним голом.

Нуну Гомеш поиграл с Давидом Луизом в "Бенфике" в 2007-2011 годах.

Сейчас "Бенфика" идет на 4 позиции в Примейра-лиге Португалии и отстает от первого места на 15 пунктов.

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В статье: Нуну Гомеш Бенфика (Лиссабон) Давид Луис Давид Луиз
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