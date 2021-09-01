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Пари Сен-Жермен отдал полузащитника в аренду в Спортинг

Португалия
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Из Франции в Португалию

Пари Сен-Жермен отдал полузащитника в аренду в Спортинг

Sporting

Новина українською

"Спортинг" объявил о переходе полузащитника "Пари Сен-Жермен" Пабло Сарабии. Лиссабонский клуб арендовал 29-летнего футболиста национальной сборной Испании до конца текущей кампании.

Ранее Сарабия выступал за "Хетафе" и "Севилью". Хавбек является воспитанником мадридского "Реала".

В 2 поединках текущего сезона Лиги 1 Сарабия успел забить 1 гол. 29-летний Пабло в общей сложности забил 22 гола и отдал 12 результативных передач в 79 поединках за "ПСЖ".

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Пабло Сарабия Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
sporting.pt

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