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Пари Сен-Жермен отдал полузащитника в аренду в Спортинг
Из Франции в Португалию
Sporting
"Спортинг" объявил о переходе полузащитника "Пари Сен-Жермен" Пабло Сарабии. Лиссабонский клуб арендовал 29-летнего футболиста национальной сборной Испании до конца текущей кампании.
Ранее Сарабия выступал за "Хетафе" и "Севилью". Хавбек является воспитанником мадридского "Реала".
В 2 поединках текущего сезона Лиги 1 Сарабия успел забить 1 гол. 29-летний Пабло в общей сложности забил 22 гола и отдал 12 результативных передач в 79 поединках за "ПСЖ".
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Источник:sporting.pt
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