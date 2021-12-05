Матч против Динамо может стать последним для Жезуса на посту главного тренера Бенфики

После домашнего поражения "Бенфики" в лиссабонском дерби против "Спортинга" со счетом 1:3 под наставником "орлов" Жорже Жезусом зашаталось тренерское кресло. Руководство клуба в последнее время не шло на контракт о продлении соглашения с португальским специалистом, однако сейчас еще дало ему последний шанс. Об этом сообщает A Bola.

Все решится в декабре, ведь именно до Нового года состоятся очень важные для “Бенфики” матчи. Первый из них – это против "Динамо" в Лиге чемпионов 8 декабря, в котором нужно непременно побеждать и надеяться на потерю очков "Барселоны" в параллельном поединке против "Баварии".

Также "орлов" ждут встречи против "Спортинга" в Кубке лиги, а также с прямым конкурентом за чемпионство "Порту" во внутреннем первенстве. К тому же не нужно терять очки с более слабыми командами.

Источник сообщает, что Жезусу также нужно убедить президента Руи Кошту в своей профспособности, ведь у бывшего легендарного игрока пока нет такого доверия к тренеру, которое было у бывшего президента клуба Луиса Фелипа Виейры.

В любой из моментов сотрудничество между наставником и клубом может прекратиться.

Отметим, что текущий контракт Жезуса с Бенфикой действителен до лета 2022-го года. Наставник работает с командой уже второй сезон.

Добавим, что "орлы" сейчас идут третьими в чемпионате, имея в пассиве четыре очка отставания от лидеров "Порту" и "Спортинга".