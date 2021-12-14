Накинули ремень на шею. Защитника лиссабонской Бенфики избили во время ограбления его дома

Аргентинский исполнитель Николас Отаменди стал жертвой нападения грабителей возле собственного дома. Защитника "Бенфики" избили во время ограбления. Экс-игрока "Манчестер Сити", как сообщают источники, подкараулили в тот момент, когда он возвращался после поединка с "Фамаликаном".

Его избили, накинули на шею ремень и заставили отдать ключи от дома, затем грабители ворвались во владения Николаса, забрали часы и деньги. При этом в здании дома в это время находились жена и ребенок Отаменди.

Кроме игрока "орлов" во время ограбления больше никто не пострадал. Отаменди мгновенно вызвал полицию и написал заявление.