Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Накинули ремень на шею. Защитника лиссабонской Бенфики избили во время ограбления его дома
Ужасный инцидент
Getty Images / Global Images Ukraine
Аргентинский исполнитель Николас Отаменди стал жертвой нападения грабителей возле собственного дома. Защитника "Бенфики" избили во время ограбления. Экс-игрока "Манчестер Сити", как сообщают источники, подкараулили в тот момент, когда он возвращался после поединка с "Фамаликаном".
Его избили, накинули на шею ремень и заставили отдать ключи от дома, затем грабители ворвались во владения Николаса, забрали часы и деньги. При этом в здании дома в это время находились жена и ребенок Отаменди.
Кроме игрока "орлов" во время ограбления больше никто не пострадал. Отаменди мгновенно вызвал полицию и написал заявление.
Популярное сейчас
- Нападающий Миная вскоре пройдет медосмотр в Карабахе - СМИ
- На грани катастрофы: из Никополя ушли все тренеры и большинство футболистов
- Серия А. Рома переигрывает Специю и обходит Ювентус
- Луческу: Динамо – это тот же уровень, что и Бенфика. Яремчук мог и в Киеве так вырасти
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом