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Накинули ремень на шею. Защитника лиссабонской Бенфики избили во время ограбления его дома

Португалия
(1 голосов)

Ужасный инцидент

Накинули ремень на шею. Защитника лиссабонской Бенфики избили во время ограбления его дома

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Аргентинский исполнитель Николас Отаменди стал жертвой нападения грабителей возле собственного дома. Защитника "Бенфики" избили во время ограбления. Экс-игрока "Манчестер Сити", как сообщают источники, подкараулили в тот момент, когда он возвращался после поединка с "Фамаликаном".

Его избили, накинули на шею ремень и заставили отдать ключи от дома, затем грабители ворвались во владения Николаса, забрали часы и деньги. При этом в здании дома в это время находились жена и ребенок Отаменди.

Кроме игрока "орлов" во время ограбления больше никто не пострадал. Отаменди мгновенно вызвал полицию и написал заявление.

Читайте такжеОтаменди: С учетом того, как проходил матч, Бенфика потеряла два очка в Киеве

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В статье: Николас Отаменди Бенфика (Лиссабон)
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Источник:
ESPN

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Комментарии (2)
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zafo62
14.12.2021 в 12:31
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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ВасяКулебяка (Козливка)
14.12.2021 в 12:22
Жость ... постоянно этих футболёров грабят
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