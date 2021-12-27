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Бывший тренер Шахтера может возглавить Бенфику

Португалия
(2 голосов)

Жорже Жезуш близок к возвращению в "Фламенго"

Бывший тренер Шахтера может возглавить Бенфику

asroma

Новина українською

"Бенфика" активно занимается поисками нового главного тренера. Ожидается, что нынешний наставник команды Жорже Жезуш вскоре покинет клуб, так как получил предложение от "Фламенго".

По данным Calciomercato.it одним из кандидатов на эту должность является экс-наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека. Помимо Фонсеки руководство "орлов" рассматривает бывшего тренера "Ювентуса" Андреа Пирло и экс-коуча "Тоттеннхэма" Нуну Эшпириту Санту.

Отметим, что Жезуш уже тренировал "Фламенго" в 2019 году. Вместе с командой он стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес.

Напомним, цвета "Бенфики" защищает украинский нападающий Роман Яремчук.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Жорже Жезуш Паулу Фонсека
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Источник:
Calciomercato.it

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