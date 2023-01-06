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Роберто Мартинес может возглавить сборную Португалии
Неожиданная кандидатура
Getty Images / Global Images Ukraine
Роберто Мартинес в числе претендентов на пост главного тренера сборной Португалии, сообщает The Telegraph. Сам специалист ещё не решил хочет он работать в сборной или клубном футболе.
Для него может освободиться место в "Эвертоне", который находится недалеко от зоны вылета и не показывает хороший футбол. Он уже работал с "ирисками" до периода в "дьяволах".
Для Португалии назначение Мартинеса также было бы в новинку, так как в сборной всегда работает доморощенный специалист или же бразилец.
Бывший тренер сборной Бельгии покинул национальную команду после невыхода из группы на чемпионате мира 2022. После ухода он заявил, что это решение было принято до старта Мундиаля.
В Португалии место освободилось также после Мундиаля. Фернанду Сантуш покинул кресло главного тренера спустя 8 лет в клубе. Он принес сборной трофей на Евро-2016.
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