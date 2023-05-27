Бенфика - чемпион Португалии сезона 2022/23.

В заключительном туре чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле уверенно обыграла ФК "Санта Клара" – 3:0.

Таким образом, "орлы" обошли в итоговой таблице "Порту" на два очка и стали чемпионами. Это 38-е чемпионство в истории "красных". "Бенфика" завоевала золотые медали впервые с кампании 2018/19.

Чемпионом в составе команды из Лиссабона также стал экс-вингер донецкого "Шахтера" - Давид Нерес.