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Бенфика - чемпион Португалии сезона 2022/23.

Португалия
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"Орлы" завоевали золотые медали впервые с 2019 года

Бенфика - чемпион Португалии сезона 2022/23.

Twitter SL Benfica

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В заключительном туре чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле уверенно обыграла ФК "Санта Клара" – 3:0.

Таким образом, "орлы" обошли в итоговой таблице "Порту" на два очка и стали чемпионами. Это 38-е чемпионство в истории "красных". "Бенфика" завоевала золотые медали впервые с кампании 2018/19.

Чемпионом в составе команды из Лиссабона также стал экс-вингер донецкого "Шахтера" - Давид Нерес.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Порту (Португалия) Санта Клара (Португалия)
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