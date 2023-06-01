Экс-защитник Динамо продлил контракт с португальским клубом

Португальский защитник Виторину Антунеш продлил контракт с "Пасуш де Феррейра". Как сообщает клубная пресс-служба, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

В кампании 2022/23 Виторину провел 34 матча, в которых забил 2 гола и оформил 2 результативные передачи. Португалец является капитаном команды.

К слову, "Пасуш де Феррейра" вылетел из элитного дивизиона Португалии - предпоследнее, 17-е место по итогам сезона.

Напомним, в Украине Антунеш известен по выступлениям за киевское "Динамо". Защитник играл за столичный клуб с 2015 по 2018 год.