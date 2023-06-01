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Экс-защитник Динамо продлил контракт с португальским клубом

Португалия
(1 голосов)

Его команда вылетела из элиты

Экс-защитник Динамо продлил контракт с португальским клубом

fcpf.pt

Новина українською

Португальский защитник Виторину Антунеш продлил контракт с "Пасуш де Феррейра". Как сообщает клубная пресс-служба, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

В кампании 2022/23 Виторину провел 34 матча, в которых забил 2 гола и оформил 2 результативные передачи. Португалец является капитаном команды.

К слову, "Пасуш де Феррейра" вылетел из элитного дивизиона Португалии - предпоследнее, 17-е место по итогам сезона.

Напомним, в Украине Антунеш известен по выступлениям за киевское "Динамо". Защитник играл за столичный клуб с 2015 по 2018 год.

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В статье: Пасуш де Феррейра (Португалия) Виторину Антунеш
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Источник:
fcpf.pt

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