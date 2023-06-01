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Экс-защитник Динамо продлил контракт с португальским клубом
Его команда вылетела из элиты
fcpf.pt
Португальский защитник Виторину Антунеш продлил контракт с "Пасуш де Феррейра". Как сообщает клубная пресс-служба, новое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.
В кампании 2022/23 Виторину провел 34 матча, в которых забил 2 гола и оформил 2 результативные передачи. Португалец является капитаном команды.
К слову, "Пасуш де Феррейра" вылетел из элитного дивизиона Португалии - предпоследнее, 17-е место по итогам сезона.
Напомним, в Украине Антунеш известен по выступлениям за киевское "Динамо". Защитник играл за столичный клуб с 2015 по 2018 год.
O @vitorinoantun3s tem uma mensagem para vocês.#DefendeOAmarelo pic.twitter.com/J2WIN9EIoW— FC Paços de Ferreira (@fcpf) May 30, 2023
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