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Megogo будет транслировать Чемпионат Португалии
Матчи Бенфики, Порту и Спортинга теперь будут доступны для просмотра
Megogo
MEGOGO стал официальным транслятором Чемпионата Португалии по футболу с этого сезона.
"Мы отмечаем повышенный интерес к Лиге из-за трансфера в состав "Бенфики" Анатолия Трубина, и надеемся, что еще больше наших футболистов смогут присоединиться к основному голкиперу сборной Украины в этом мощном чемпионате", – отмечает Артем Панченко, руководитель спортивного вещания MEGOGO.
Сезон 2023/24 начинается уже в эту пятницу, 11 августа матчем между клубами "Брага" и "Фамаликау" в 22:15. Комментировать игру будет Виталий Кравченко.
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