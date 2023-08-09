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Megogo будет транслировать Чемпионат Португалии

Португалия
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Матчи Бенфики, Порту и Спортинга теперь будут доступны для просмотра

Megogo будет транслировать Чемпионат Португалии

Megogo

Новина українською

MEGOGO стал официальным транслятором Чемпионата Португалии по футболу с этого сезона.

"Мы отмечаем повышенный интерес к Лиге из-за трансфера в состав "Бенфики" Анатолия Трубина, и надеемся, что еще больше наших футболистов смогут присоединиться к основному голкиперу сборной Украины в этом мощном чемпионате", – отмечает Артем Панченко, руководитель спортивного вещания MEGOGO.

Сезон 2023/24 начинается уже в эту пятницу, 11 августа матчем между клубами "Брага" и "Фамаликау" в 22:15. Комментировать игру будет Виталий Кравченко.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Бенфика (Лиссабон) Порту (Португалия) чемпионат Португалии Megogo Анатолий Трубин
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