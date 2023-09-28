Первое О Класико Трубина. Бенфика – Порту. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура чемпионата Португалии

UA-Футбол организует комментарий центрального поединка 7-го тура чемпионата Португалии между лиссабонской "Бенфикой" и "Порту".

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Главное футбольное противостояние страны. Параллельно с футбольными клубами конкурируют и два самых крупных города Португалии – Лиссабон и Порту. Вражда между этими двумя сторонами также вытекает из политической, культурной и спортивной истории страны. Теперь вкус этого противостояния ощутит украинский голкипер Анатолий Трубин. Удастся ли ему сохранить ворота в неприкосновенности? Остановит ли обидчика "Шахтера"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 29 сентября – в 22:10 по киевскому времени.

Комментатор: Игорь Ковтун

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский