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Бенфика победила в матче Кубка лиги. Трубин отыграл на ноль, SofaScore высоко оценил украинца

Португалия
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Чистовик Анатолия

Бенфика победила в матче Кубка лиги. Трубин отыграл на ноль, SofaScore высоко оценил украинца

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник вечером, 31 октября, прошел матча Кубка португальской лиги между "Арокой" и лиссабонской "Бенфикой" (0:2).

В стартовом составе гостей место в воротах традиционно занял Анатолий Трубин. Работы у украинского голкипера было не особо много, ему удалось отыграть на ноль (5 сэйвов, 35 касаний мяча, 20 точных передач из 27 в целом). Статистический портал SofaScore поставил Анатолию Трубину и Фелипе Морато оценку 7.8 – выше никто у "Бенфики", да и у "Ароки", не получил.

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"Бенфика" открыла счет на экваторе первого тайма, отличился 35-летний лидер "орлов" Анхель Ди Мария. Гол Жоау Мариу, забитый на 54-й минуте, отменили после просмотра VAR – судьи сигнализировали об офсайде. Тем не менее, спустя 20 минут цифры на табло таки удвоил Артур Кабрал.

Кубок португальской лиги стартует с группового этапа. Победители каждой из четырех групп (что интересно, во всех по три команды) выходят в плей-офф. Каждый из коллективов проводит по два матча на данной стадии, один дома, другой в гостях. 21 декабря "Бенфика" сыграет в Лиссабоне с командой из второго по рангу дивизиона – "AVS Futebol SAD".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Арока Анатолий Трубин
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