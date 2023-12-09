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Тренер Бенфики: Пожалуйста, оставайтесь дома и возвращайтесь тогда, когда мы станем чемпионами

Португалия
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Немецкий тренер Роджер Шмидт прокомментировал поведение фанатов

Тренер Бенфики: Пожалуйста, оставайтесь дома и возвращайтесь тогда, когда мы станем чемпионами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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8 декабря завершился матч 13-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" - "Фаренсе" со счетом 1:1.

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После поединка Роджер Шмидт обратился к болельщикам, которые освистывали немецкого тренера и бросали на поле различные предметы.

"Пожалуйста, оставайтесь дома, если вы не удовлетворены тем, как игроки играли. Мы не могли играть лучше, чем сегодня. Если вы не готовы помочь и поддержать команду, оставайтесь дома и возвращайтесь тогда, когда мы станем чемпионами. Если вы не уважаете игроков, тренера и "Бенфику", если вы никого не уважаете, оставайтесь дома", - сказал немецкий тренер на пресс-конференции.

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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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