"Я уйду, если найдут кого-то лучше меня": Тренер Бенфики после ничьи с Фаренсе

Вчера "Бенфика" у себя дома сыграла в ничью с "Фаренсе". После матча главный тренер "орлов" Рогер Шмидт заявил, что может покинуть пост главного тренера "Бенфики".

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Если будет кто-то, кто сможет заменить меня и, возможно, даже станет лучше, чем я, я уйду. Если я - это проблема, я дам пространство, чтобы кто-то выступил лучше меня", — приводит слова Шмидта Record.

После матча с "Фаренсе" у "Бенфики" 30 очков в активе, "орлы" занимают вторую строчку в чемпионате Португалии.