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"Я уйду, если найдут кого-то лучше меня": Тренер Бенфики после ничьи с Фаренсе
Трубин не помог Бенфике
Фото: slbenfica.pt
Вчера "Бенфика" у себя дома сыграла в ничью с "Фаренсе". После матча главный тренер "орлов" Рогер Шмидт заявил, что может покинуть пост главного тренера "Бенфики".
Если будет кто-то, кто сможет заменить меня и, возможно, даже станет лучше, чем я, я уйду. Если я - это проблема, я дам пространство, чтобы кто-то выступил лучше меня", — приводит слова Шмидта Record.
После матча с "Фаренсе" у "Бенфики" 30 очков в активе, "орлы" занимают вторую строчку в чемпионате Португалии.
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Источник:Record
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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