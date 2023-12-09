  1. UA-Футбол ⚽
  2. Португалия
  3. "Я уйду, если найдут кого-то лучше меня": Тренер Бенфики после ничьи с Фаренсе
В тренде
Португалия
Португалия

Португалия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я уйду, если найдут кого-то лучше меня": Тренер Бенфики после ничьи с Фаренсе

Португалия

Трубин не помог Бенфике

"Я уйду, если найдут кого-то лучше меня": Тренер Бенфики после ничьи с Фаренсе

Фото: slbenfica.pt

Новина українською

Вчера "Бенфика" у себя дома сыграла в ничью с "Фаренсе". После матча главный тренер "орлов" Рогер Шмидт заявил, что может покинуть пост главного тренера "Бенфики".

Читайте такжеБенфика не смогла обыграть середняка. Трубин получил посредственные оценки

Если будет кто-то, кто сможет заменить меня и, возможно, даже станет лучше, чем я, я уйду. Если я - это проблема, я дам пространство, чтобы кто-то выступил лучше меня", — приводит слова Шмидта Record.

После матча с "Фаренсе" у "Бенфики" 30 очков в активе, "орлы" занимают вторую строчку в чемпионате Португалии.

По теме
yellow-arrow
Тренер Бенфики: Пожалуйста, оставайтесь дома и возвращайтесь тогда, когда мы станем чемпионами
yellow-arrow
Бенфика не смогла обыграть середняка. Трубин получил посредственные оценки
yellow-arrow
Анатолий Трубин – в стартовом составе Бенфики на матч против Фаренсе
Бенфика (Лиссабон) Рогер Шмидт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Record
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости