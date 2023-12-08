  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Бенфика не смогла обыграть середняка. Трубин получил посредственные оценки
В тренде

Бенфика не смогла обыграть середняка. Трубин получил посредственные оценки

Наши за границей

Бенфика сыграла вничью с Фаренсе

Бенфика не смогла обыграть середняка. Трубин получил посредственные оценки

instagram.com/slbenfica

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 8 декабря, "Бенфика" в рамках 13-го тура чемпионата Португалии принимала "Фаренсе". В стартовом составе "орлов" вышел и отыграл весь матч украинский голкипер Анатолий Трубин.

Читайте такжеТрубин – в тройке лучших молодых голкиперов из топ-10 лиг Европы по точности длинных передач

Несмотря на вывеску, матч получился упорным и интересным.

Трубин пропустил на 51-й минуте, среагировать на удар Клаудио Фалькао после углового было очень сложно.

На 71-й минуте "Бенфика" отыгралась и наседала в оставшееся время, но гости отбились. 1:1, довольно неожиданный результат.

По итогам матча WhoScored выставил украинцу оценку 6.6, а SofaScore – 6.9 – не самые высокие оценки, как для вратаря. К примеру, кипер "Фаренсе", который стал героем матча, получил 9.4 и 10.0 соответственно.

Также отметим, что Трубин в матче совершил 4 сейва, отдал 18 передач (13 точных), из них длинных – 6 (1 точная).

По теме
yellow-arrow
Ла Лига. Хетафе – Валенсия. Яремчук снова присел в запас
yellow-arrow
Анатолий Трубин – в стартовом составе Бенфики на матч против Фаренсе
yellow-arrow
Коваленко зарабатывает в Италии 2.56 млн евро в год, Малиновский - 1.28 млн евро
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости