Бенфика не смогла обыграть середняка. Трубин получил посредственные оценки

В пятницу, 8 декабря, "Бенфика" в рамках 13-го тура чемпионата Португалии принимала "Фаренсе". В стартовом составе "орлов" вышел и отыграл весь матч украинский голкипер Анатолий Трубин.

Несмотря на вывеску, матч получился упорным и интересным.

Трубин пропустил на 51-й минуте, среагировать на удар Клаудио Фалькао после углового было очень сложно.

На 71-й минуте "Бенфика" отыгралась и наседала в оставшееся время, но гости отбились. 1:1, довольно неожиданный результат.

По итогам матча WhoScored выставил украинцу оценку 6.6, а SofaScore – 6.9 – не самые высокие оценки, как для вратаря. К примеру, кипер "Фаренсе", который стал героем матча, получил 9.4 и 10.0 соответственно.

Также отметим, что Трубин в матче совершил 4 сейва, отдал 18 передач (13 точных), из них длинных – 6 (1 точная).