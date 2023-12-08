Бенфика не смогла обыграть середняка. Трубин получил посредственные оценки
Бенфика сыграла вничью с Фаренсе
instagram.com/slbenfica
В пятницу, 8 декабря, "Бенфика" в рамках 13-го тура чемпионата Португалии принимала "Фаренсе". В стартовом составе "орлов" вышел и отыграл весь матч украинский голкипер Анатолий Трубин.
Несмотря на вывеску, матч получился упорным и интересным.
Трубин пропустил на 51-й минуте, среагировать на удар Клаудио Фалькао после углового было очень сложно.
На 71-й минуте "Бенфика" отыгралась и наседала в оставшееся время, но гости отбились. 1:1, довольно неожиданный результат.
По итогам матча WhoScored выставил украинцу оценку 6.6, а SofaScore – 6.9 – не самые высокие оценки, как для вратаря. К примеру, кипер "Фаренсе", который стал героем матча, получил 9.4 и 10.0 соответственно.
Также отметим, что Трубин в матче совершил 4 сейва, отдал 18 передач (13 точных), из них длинных – 6 (1 точная).
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