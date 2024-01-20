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Очередной клиншит Трубина. Бенфика - Боавишта 2:0. Обзор матча и видео голов

Португалия

Украинский кипер сделал свой работу

Очередной клиншит Трубина. Бенфика - Боавишта 2:0. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською

“Бенфика” начала второй круг чемпионата Португалии домашней победой над “Боавиштой”. Украинский кипер Анатолий Трубин традиционно начал матч в старте.

Игра проходила под полным преимуществом “Бенфики”, и “Боавишта” выполнила всего пять ударов, один из них в створ. Но когда Трубину надо было вступать в игру, он не ошибался, к примеру с выходом Боженика на ворота “Бенфики” на 54-й минуте.

Следующий матч “Бенфика” проведет 24 января в Кубке лиги с “Эшторилом”.

Чемпионат Португалии, 18-й тур

“Бенфика” – “Боавишта” 2:0

Голы: Ди Мария 61, Леонардо 90+4

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