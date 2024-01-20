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Очередной клиншит Трубина. Бенфика - Боавишта 2:0. Обзор матча и видео голов
Украинский кипер сделал свой работу
Getty Images / Global Images Ukraine
“Бенфика” начала второй круг чемпионата Португалии домашней победой над “Боавиштой”. Украинский кипер Анатолий Трубин традиционно начал матч в старте.
Игра проходила под полным преимуществом “Бенфики”, и “Боавишта” выполнила всего пять ударов, один из них в створ. Но когда Трубину надо было вступать в игру, он не ошибался, к примеру с выходом Боженика на ворота “Бенфики” на 54-й минуте.
Следующий матч “Бенфика” проведет 24 января в Кубке лиги с “Эшторилом”.
Чемпионат Португалии, 18-й тур
Голы: Ди Мария 61, Леонардо 90+4
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