Особый сезон Моуринью. Как стартовать в АПЛ и сразу выиграть титул

Сегодня Жозе исполнился шестьдесят один год и вряд ли португалец встретил эту дату в хорошем настроении. Недавнее увольнение из "Ромы", расшатанная репутация, беспощадный, но справедливый шквал критики – такие себе "подарки" на день рождения. Несмотря на многочисленные награды, болельщицкое комьюнити твердо убеждено – тренер исчерпал себя в плане новых идей (на это указывали даже игроки "джалоросси") и вскоре окажется где-то на обочине мирового футбола. Ну, или в лучшем случае примет какую-то сборную, где динамика работы не такая насыщенная и можно перевести дух.

На самом деле хотелось бы, чтобы Моуринью нашел в себе силы подняться на приемлемый уровень и доказал неправоту окружающих. Ведь обидно видеть, как коуч, с двух ног ворвавшийся в высший эшелон, сейчас находится у разбитого корыта. Миллионное состояние и компенсации никак не спасут имидж.

Поэтому ради контрастности вернемся туда, где Жозе, собственно, и стал "Особенным" – погружаемся в лето 2004-го.

***

Второго июня португалец предстал перед журналистами в роли нового руководителя "Челси". Говорил много – о философии, будущих приобретениях, дальнейшем формировании состава, амбициях и конкуренции. Однако все цитаты мигом поблекли, когда прозвучала та самая: "Пожалуйста, не называйте меня высокомерным, но я чемпион Европы и считаю себя особенным".

Ого-го-го! Очень наглое заявление на фоне двух мастодонтов, - сэра Алекса Фергюсона и Арсена Венгера, - которые тогда верховодили в Премьер-лиге. "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" были генераторами тенденций, спорили за награды, а Моуринью?

Бесспорно, Жозе имел в активе Кубок УЕФА и ЛЧ, но все равно воспринимался темной лошадкой – то же триумфальное шествие "драконов" в еврокубках расценивалось как разовая акция, о которой быстро забудут. К тому же для рядового англичанина, который редко смотрит за пределы родного первенства, всегда в приоритете было и будет национальное золото. Поэтому не удивляйтесь, почему "Манчестер Сити" может позволить себе ошибку на международной арене, а Пеп Гвардиола постоянно говорит о важности дел дома.

На Моуринью смотрели не лучше, чем на городского сумасшедшего. Именно это подкупило Романа Абрамовича – олигарх также приехал неизвестно откуда и хотел изменить законсервированные порядки. В конце концов, это удалось – до финиша кампании 2004/05 "Челси" дошел первым.

Клаудио Раньери с подобной задачей не справился, хотя сезоном ранее занял вторую строчку – проблема в том, что "Арсенал" набрал на 11 очков больше. Жозе же кардинально перевернул шахматную доску и добыл чемпионство, которого в синей части Лондона не видели ровно полвека. Какой секрет успеха?

Заметим, что "Особенный" получил от Раньери хорошее наследство – Джон Терри, Клод Макелеле, Фрэнк Лэмпард и Джо Коул уже тогда считались звездами и делали погоду на "Стэмфорд Бридж". Впрочем, Моуринью не был бы собой, если бы не начал подстраивать коллектив под себя – так появились не только знакомые Рикарду Карвалью и Паулу Феррейра, но и Дидье Дрогба, Арьен Роббен и Петр Чех.

Безусловно, "пенсионеры" и до этого обладали неплохим ростером. Жозе не действовал точечно, не угадал со всеми трансферами (достаточно выделить провальный кейс Матеи Кежмана), однако пригласил ряд фактурных личностей, которые, прежде всего, сформировали мощную защиту – пожалуй, самый главный козырь тогдашней команды.

Взять того же Чеха – вратарь продемонстрировал исключительный перформанс и отразил 87,3% ударов. Карвалью установил химию с Терри, на подступах к штрафной площадке страховал вездесущий Макелеле – как итог, оперируя великолепным звеном обороны, "Челси" столкнулся с наименьшим количеством попыток, нанесенных по воротам (83). Долгое время этот показатель был уникальным и повторен "горожанами" Пепа только в розыгрыше 2018/19.

Еще одна ключевая метрика, на которую до сих пор равняются – 15 мячей, пропущенных на протяжении всей дистанции АПЛ. Что невероятно круто – Моуринью побил рекорд, установленный "Арсеналом" в 1999-м (17), и до сих пор в этом аспекте недостижим. Это отнюдь не свидетельствует о наличии "автобуса", которым португалец прославился в последние годы – зато лондонцы порадовали эффективностью и впереди.

75 голов в Премьер-лиге – не выдающиеся цифры (параллельно "канониры" наработали на 87 точных выстрелов), но тот баланс, которого придерживался "Челси", поистине поражал. Причина заключалась в изменении тактической модели – если большинство коллег исповедовало 4-4-2, то Жозе от нее постепенно отказался и перешел на широкую 4-3-3. Казалось бы, ничего революционного, но такой шаг добавил гибкости и подсветил качества конкретных персонажей – например, вингеров. Примечательно, что Арьен Роббен сделал 7+9 в 14 стартовых матчах, а Дамьен Дафф – 6+7.

ярче всего себя зарекомендовал Лэмпард – атакующий полузащитник идеально интегрировался в обновленную систему, в результате чего выдал феноменальную статистику. 29 результативных действий оставили позади Эйдура Гудьйонсена (20), Роббена (16), Дидье Дрогба (15), хотя точно не умалили старания партнеров – коллективная работа превратила "синих" в взвешенную, хладнокровную и убийственную машину. 95 очков не возникли из воздуха.

Поэтому "Челси" уступил в АПЛ лишь однажды – в октябре 2004-го против "Манчестер Сити" (пенальти реализовал Николя Анелька). Что касается других соревнований, то Моур дополнил успех Кубком английской лиги, добрался до полуфинала ЛЧ, где спасовал перед "Ливерпулем", и споткнулся на "Ньюкасле" в Кубке Англии. Как бы там ни было, тренера ждало признание, а шутки про "особенность" отошли на задний план.

***

Ты можешь сколько угодно быть светилом тактики, но если у тебя слабая коммуникация с футболистами, то беда неизбежна. Ральф Рангник считается прославленным популяризатором различных идей, даже учителем для ряда немецких и австрийских менеджеров, но опозорился по всем статьям, когда поступило предложение от "Манчестер Юнайтед".

Сегодня футбол стал едва ли не роботизированным, однако человеческий фактор никто не отменил. Посмотрите на условного Юргена Клоппа – в нем, кроме академических основ, чувствуется драйв, авантюризм и страсть. Нынешний Жозе выглядит измученным, однообразным, без спектра эмоций, способных зажечь – зато слышны постоянные жалобы на все и всех.

А ведь так было не всегда – в расцвете Моур бросал вызовы, воевал и мог похвастаться безоговорочным авторитетом. Причем таким огромным, что раздевалка "пенсионеров" буквально рыдала, когда специалиста уволили осенью 2007-го. А это о чем-то говорит.

Глен Джонсон провел немного матчей под руководством Особого, однако дал красноречивую характеристику: "Жозе был удивительно умным и добрым, но в нем таилась и темная сторона, привнесшая фактор страха. Даже игроки высокого уровня настороженно относились к нему и боялись занять неправильную сторону. Однако мы были настолько уверены в себе, что даже когда и не разбивали команды, то все равно всегда думали, что победим.

В любом виде спорта уверенность имеет большое значение, и если вы даете ее лучшим игрокам, то кто их остановит? Все были просто на гребне волны, мы верили в то, что Жозе нам говорил".

Железобетонная дисциплина, стремление к совершенству, погоня за достижениями, смекалка, юмор – это черты, ради которых исполнители шли в клубы, управляемые Моуринью. Если бы не португалец, то не факт, что АПЛ увидела бы Дрогба:

"Он изменил мою жизнь, он изменил мою жизнь, он изменил историю моей семьи. Он сказал мне, что если я хочу быть лучшим, то должен играть в одной из лучших команд мира, под руководством лучшего менеджера в мире. Нет. "Под руководством лучшего менеджера в мире. Все говорили, что 24 миллиона фунтов за меня – это слишком много. Когда я покинул "Челси", я думаю, что покрыл все инвестиции, которые были вложены в меня в 2004 году".

Комплиментарных слов, сказанных в сторону Жозе, множество. Вопрос в том, что сейчас за наставником не тянется такой положительный шлейф – пр.идется снова доказывать, как это было двадцать лет назад.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine