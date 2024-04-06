Спортинг – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Португалии

Когда лидеры сходятся в очном сражении перед финальным отрезком сезона – это всегда интересно. А особенно в том случае, если они представляют тот же город (да еще и столицу), и в одной из команд выступает украинец. "Львы" против "орлов" в реальной борьбе за шесть очков. Только недавно они играли в рамках Кубка Португалии. 2 апреля команды встречались в ответном матче полуфинала – тогда был зафиксирован счет 2:2. Благодаря победе в первом поединке прошел "Спортинг". Теперь для “Бенфики “двойная мотивация: кроме борьбы за чемпионство еще и реванш.

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Чемпионат Португалии, 28-й тур

6 апреля 2024. Лиссабон, "Эштадиу Жозе Алвеладе"

"Спортинг" 22:30 "Бенфика"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2