Чемпионат Португалии. Спортинг – Бенфика 2:1. Шансы орлов на титул все меньше

Чемпионат Португалии, 28 тур

"Эштадиу Жозе Алвеладе" (Лиссабон)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш

Дерби Лиссабона получилось действительно горячим. 11 желтых карточек, в том числе две – на скамейке для запасных, одно удаление. Да еще и победный гол хозяев в компенсированное время, которое, наконец, может (или даже должен) стать решающим в борьбе за трофей португальского первенства этого сезона.

Однако такой результат – закономерность. “Бенфика” в текущей кампании регулярно проваливается в защите. В этот раз они умудрились в матче за чемпионство пропустить уже на первой минуте.

Мяч был у "орлов", однако они его потеряли вблизи своей штрафной. Гонсалвеш с левого фланга прорвался мимо двух защитников в штрафную и навесил. Мяч несколько секунд был в опасной зоне, пока его в касание не замкнул Катаму. Трубин пытался прервать верховую передачу, но столкнулся со своим защитником.

На 25-й минуте украинец отлично сыграл позиционно. "Львы" провели хорошую атаку, которую завершал Тринкау – пробил с опасной позиции в зону Трубина. “Бенфика” тоже искала способы развить атаки. В конце концов, свой момент гости нашли на исходе тайма. И он стал голевым.

Помог "орлам" стандарт. Бывший футболист "Шахтера" Давид Нерес заработал на себе фол, а Ди Мария выполнил подачу. Навес аргентинца замкнул Александер Ба. Первый гол защитника в этом календарном году.

На старте второго тайма "Спортинг" был более острым в атаке. На 49 минуте они организовали контрнаступление, которое в последний момент прервало Аурсенс. А через несколько минут благодаря прессингу хозяева отобрали мяч и сразу же Дёкереш выстрелил по воротам – попал в перекладину.

“Бенфика” ответила моментом, который для Нереса создал Ди Мария. Бразильца вывели на ударную позицию, он обыграл голкипера и бил уже, казалось, в пустые ворота. Подчистил за всеми капитан "львов" Коатес. Едва ли не ключевой момент матча. Более того, "орлы" создали еще один шанс. Ди Мария пробил из пределов штрафной – Израэль перевел мощный удар в перекладину.

Очередь создавать дошла до хозяев. На 88 минуте угловой чуть не стал роковым. Мяч долетел до совершенно свободного Брагансу, которому оставалось лишь попасть с двух метров в пустые ворота. Но у него просто не получилось ударить: он промахнулся по мячу и только остановил его.

В конце концов, стандарт все-таки принес счастье "Спортингу". Подача с углового от хозяев была вынесена, но на подборе первым был Катаму. Он мощно пробил в створ ворот – без шансов для Трубина.

Победа отдалила "львов" от второй "Бенфики" на четыре очка. При этом у "Спортинга" есть еще матч в запасе. До конца чемпионата осталось шесть полноценных туров. Трудно на что-то надеяться "орлам".

"Спортинг" – "Бенфика" 2:1

Голы: Катаму 1, 90+1 – Ба 45+3

Спортинг: Израэль – Сен-Жюст, Коатес, Инасиу (Диоманде 72) – Катаму, Хьюлманд (Коиндреди 80), Морита (Браганса 54), Реис – Тринкау (Паулинью 80), Декореш, Гонсалвеш (Эдвардс 72)

Бенфика: Трубин – Ба, Антонио Силва, Отаменди, Аурснес – Флорентину, Невес – Ди Мария, Рафа Силва (Маркос Леонардо 90+3), Давид Нерес (Кокджу 90+3) – Тенгстедт (Кабрал 71)

Предупреждения: Катаму 4, Хьюлманд 27, Сантуш (за пределами поля) 90+1, Паулинью 90+6 – Отаменди 27, Давид Нерес 39, Ба 45+3, Тенгстедт 74 (за пределами поля), Аурснес 85, 90+9

Удаление: Аурснес 90+9 (вторая желтая)