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Это Россия, у нас тут много Наташ - ЦСКА опозорился с представлением турецкого новичка
Креативно подошли к вопросу
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Московский ЦСКА арендовал у французского "
При этом. СММ-щики российского клуба решили скреативить, представив игрока довольно странным образом, что вылилось в крупный скандал.
В видеоролике, опубликованном в соцсетях армейцев, аккаунт ЦСКА в Инстаграме лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом.
Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: "Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ". "5 минут, я уже в пути!" — отвечает футболист.
Таким образом клуб намекнул на классический штамп о падкости турецких мужчин к девушкам из России.
В итоге данная публикация была практически сразу удалена из-за критики болельщиков и различных экспертов и организаций. Московский клуб принес извинения по поводу публикации, а также отстранил всех ответственных за данный ролик.
Um dos piores vídeos da história para apresentar um jogador.— Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) January 19, 2022
CSKA apresentou assim o turco Yusuf Yazıcı.
Uma troca de mensagens pelo Instagram, que fica sem resposta. Isso até o CSKA escrever que na Rússia tem muitas Natashas (prostitutas, na gíria local).
Então ele aparece. pic.twitter.com/lxrijIsmSd
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