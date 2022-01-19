Это Россия, у нас тут много Наташ - ЦСКА опозорился с представлением турецкого новичка

Московский ЦСКА арендовал у французского " Лилля " турецкого хавбека Юсуфа Языджи.

При этом. СММ-щики российского клуба решили скреативить, представив игрока довольно странным образом, что вылилось в крупный скандал.

В видеоролике, опубликованном в соцсетях армейцев, аккаунт ЦСКА в Инстаграме лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом.

Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: "Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ". "5 минут, я уже в пути!" — отвечает футболист.

Таким образом клуб намекнул на классический штамп о падкости турецких мужчин к девушкам из России.

В итоге данная публикация была практически сразу удалена из-за критики болельщиков и различных экспертов и организаций. Московский клуб принес извинения по поводу публикации, а также отстранил всех ответственных за данный ролик.