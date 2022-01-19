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Это Россия, у нас тут много Наташ - ЦСКА опозорился с представлением турецкого новичка

Россия
Обновлено
(2 голосов)

Креативно подошли к вопросу

Это Россия, у нас тут много Наташ - ЦСКА опозорился с представлением турецкого новичка

GETTY IMAGES

Новина українською

Московский ЦСКА арендовал у французского "Лилля" турецкого хавбека Юсуфа Языджи.

При этом. СММ-щики российского клуба решили скреативить, представив игрока довольно странным образом, что вылилось в крупный скандал.

В видеоролике, опубликованном в соцсетях армейцев, аккаунт ЦСКА в Инстаграме лайкает фотографии Языджи, а затем вступает с ним в переписку, спрашивая, когда турок подпишет контракт с клубом.

Языджи якобы не отвечает, после чего ЦСКА пишет: "Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ". "5 минут, я уже в пути!" — отвечает футболист.

Таким образом клуб намекнул на классический штамп о падкости турецких мужчин к девушкам из России.

В итоге данная публикация была практически сразу удалена из-за критики болельщиков и различных экспертов и организаций. Московский клуб принес извинения по поводу публикации, а также отстранил всех ответственных за данный ролик.

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В статье: ЦСКА (Москва) Лилль Юсуф Языджи
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Комментарии (4)
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FC Energy (Новая Каховка)
19.01.2022 в 22:48
Типичная Россия. Тупоголовые.
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
19.01.2022 в 22:19
Вся Госдума --- одни "Наташи"...
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+1
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.01.2022 в 21:48
Покажите Наташ!!!
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0
-1
Footballers (Умань)
19.01.2022 в 21:45
Шлюхи написали, що вони шлюхи,а де скандал?Пабєда
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+3
-1


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