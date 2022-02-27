"Техника уничтожена полностью. Мы расп****шены". СБУ опубликовала разговор оккупантов под Гостомелем

Служба безопастности Украины опубликовала файл с перехваченным разговором российских оккупантов после битвы за аэродром в Гостомеле Киевской области.

"Стас, смотри... Записывай. На мосту из Гостомеля на Киев попали под обстрел. Техника уничтожена полностью. Часть нас - ОМОН - отходим в сторону аэропорта лесом. Сейчас думаем, что дальше. ОМОН, НК и Красноярск сводный отряд тоже расп****шены. Но они в самом Гостомеле, отходить не могут. У них 200-е, 300-е. Передайте в округ. Необходима поддержка, помощь. Нас надо вытаскивать. Тут где-то поблизости украинская часть", - говорится в перехваченном сообщении.