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"Техника уничтожена полностью. Мы расп****шены". СБУ опубликовала разговор оккупантов под Гостомелем

Россия
(1 голосов)

Просят о помощи

"Техника уничтожена полностью. Мы расп****шены". СБУ опубликовала разговор оккупантов под Гостомелем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Служба безопастности Украины опубликовала файл с перехваченным разговором российских оккупантов после битвы за аэродром в Гостомеле Киевской области.

"Стас, смотри... Записывай. На мосту из Гостомеля на Киев попали под обстрел. Техника уничтожена полностью. Часть нас - ОМОН - отходим в сторону аэропорта лесом. Сейчас думаем, что дальше. ОМОН, НК и Красноярск сводный отряд тоже расп****шены. Но они в самом Гостомеле, отходить не могут. У них 200-е, 300-е. Передайте в округ. Необходима поддержка, помощь. Нас надо вытаскивать. Тут где-то поблизости украинская часть", - говорится в перехваченном сообщении.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинские ВСУ получили на вооружение ракеты класса "воздух-воздух".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
27.02.2022 в 15:47
ОМОН? Менты причем? Операция войсковая...
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