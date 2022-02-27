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Ва-банк от путина: президент рф не исключил использования ядерного оружия

Россия
(4 голосов)

Совсем с катушек слетел

Ва-банк от путина: президент рф не исключил использования ядерного оружия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Президент страны-оккупанта владимир путин на встрече с главами Минобороны рф Сергеем Шойгу и руководителем Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в режим особого боевого дежурства. Такое решение он связал с недружественными действиями по отношению к рф.

"Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею ввиду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, – сказал Путин. – Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал путин.

Согласно информации на сайте российской Минобороны, стратегические силы сдерживания – это основа боевой мощи Вооруженных сил России, предназначенные для сдерживания агрессии против россии и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного.

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В статье: Владимир Путин война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 16:22
Этого отморозка спецслужбам пора убирать. Заигрался...
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