Ва-банк от путина: президент рф не исключил использования ядерного оружия

Президент страны-оккупанта владимир путин на встрече с главами Минобороны рф Сергеем Шойгу и руководителем Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в режим особого боевого дежурства. Такое решение он связал с недружественными действиями по отношению к рф.

"Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею ввиду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, – сказал Путин. – Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал путин.

Согласно информации на сайте российской Минобороны, стратегические силы сдерживания – это основа боевой мощи Вооруженных сил России, предназначенные для сдерживания агрессии против россии и ее союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в том числе ядерного.