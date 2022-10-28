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Сборная россии проведет товарищеский матч с Таджикистаном
Очередное достижение российского футбола
фото из свободных источников
Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Таджикистана.
Матч пройдет 17 ноября в Душанбе.
Сборная Таджикистана занимает 108-е место в рейтинге ФИФА. Команды ранее не играли между собой.
Напомним, что ранее россияне 19 ноября пытались организовать спарринг с Боснией и Герцеговиной, однако после скандала в стане боснийской федерации из-за проведения такого матча со страной-агрессором, скорее всего, эта игра не состоится.
Также отметим, что 24 сентября сборная России провела товарищеский матч с Кыргызстаном (2:1).
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