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Сборная россии проведет товарищеский матч с Таджикистаном

Россия
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Очередное достижение российского футбола

Сборная россии проведет товарищеский матч с Таджикистаном

фото из свободных источников

Новина українською

Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Таджикистана.

Матч пройдет 17 ноября в Душанбе.

Сборная Таджикистана занимает 108-е место в рейтинге ФИФА. Команды ранее не играли между собой.

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Напомним, что ранее россияне 19 ноября пытались организовать спарринг с Боснией и Герцеговиной, однако после скандала в стане боснийской федерации из-за проведения такого матча со страной-агрессором, скорее всего, эта игра не состоится.

Также отметим, что 24 сентября сборная России провела товарищеский матч с Кыргызстаном (2:1).

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В статье: Россия Таджикистан война с россией
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Источник:
РФС

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