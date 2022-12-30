Российский футбольный союз создал группу для работы над уходом из УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) создал рабочую группу для оценки возможности ухода из УЕФА и вступления в Азиатскую футбольную конфедерацию, сообщает ESPN. Хотят принять окончательное решение в марте.

В пятницу прошло заседание исполкома РФС на котором должны были принять решение о выходе из УЕФА. Футбольные чиновники отложили прирнятие решение на март, поручив новосозданному органу провести анализ всех положительных и негативных сторон подобныъ перемен.

Сборная России сыграла всего три товарищеских матча со странами центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстана) после дисквалификации из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА на фоне начала полномасштабного вторжения.

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Отмечается, что возобновление отношений в УЕФА может стать для России проблематичным, так как многие страны выразили активную поддержку Украине в войне.