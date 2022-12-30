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Российский футбольный союз создал группу для работы над уходом из УЕФА
На проработку вопроса дали три месяца
Associated Press
Российский футбольный союз (РФС) создал рабочую группу для оценки возможности ухода из УЕФА и вступления в Азиатскую футбольную конфедерацию, сообщает ESPN. Хотят принять окончательное решение в марте.
В пятницу прошло заседание исполкома РФС на котором должны были принять решение о выходе из УЕФА. Футбольные чиновники отложили прирнятие решение на март, поручив новосозданному органу провести анализ всех положительных и негативных сторон подобныъ перемен.
Сборная России сыграла всего три товарищеских матча со странами центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстана) после дисквалификации из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА на фоне начала полномасштабного вторжения.
Отмечается, что возобновление отношений в УЕФА может стать для России проблематичным, так как многие страны выразили активную поддержку Украине в войне.
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