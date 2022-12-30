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Российский футбольный союз создал группу для работы над уходом из УЕФА

Россия
(2 голосов)

На проработку вопроса дали три месяца

Российский футбольный союз создал группу для работы над уходом из УЕФА

Associated Press

Новина українською

Российский футбольный союз (РФС) создал рабочую группу для оценки возможности ухода из УЕФА и вступления в Азиатскую футбольную конфедерацию, сообщает ESPN. Хотят принять окончательное решение в марте.

В пятницу прошло заседание исполкома РФС на котором должны были принять решение о выходе из УЕФА. Футбольные чиновники отложили прирнятие решение на март, поручив новосозданному органу провести анализ всех положительных и негативных сторон подобныъ перемен.

Сборная России сыграла всего три товарищеских матча со странами центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстана) после дисквалификации из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА на фоне начала полномасштабного вторжения.

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Отмечается, что возобновление отношений в УЕФА может стать для России проблематичным, так как многие страны выразили активную поддержку Украине в войне.

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В статье: УЕФА РФС
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Источник:
espn.co.uk

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Комментарии (4)
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С.Карпович. (Ланівці)
30.12.2022 в 23:23
Раби ,рабами.Готові все терпіти.І ніодне не додумаїться ту гниду бункерну прибушити.хоча там тьма .
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JudgeDredd (Киев)
30.12.2022 в 23:21
Вынужденное решение, но правильное. Имидж россии ниже плинтуса, даже после окончания войны в любом европейском городе, кроме Сербии, их будут встречать...негостеприимно, мягко говоря. А в Азии самое оно. Да и народ они азиатский по сути своей, причем в худшем смысле этого слова. Потомки Чингизхана.
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2.dc (Николаев)
30.12.2022 в 22:41
))) … что сказать, разумное решение… Там у них там Тигры всякие, Драконы, прочая нечисть … ну вот теперь свой медведь будет …))) Впору ярмарочный балаган открывать.
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aleks68
30.12.2022 в 22:27
собрались играть в азии убогие?погонят вас тварей и оттуда.
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