Россия в сентябре планирует провести спарринг с Катаром

Сборная России по футболу в сентябре планирует провести спарринг с Катаром, сообщают в РФС,

Игра должна состояться в сентябре.

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Напомним, что июньский сбор сборной России был отменен, так как команда не нашла соперника по спаррингам.

Сборные и клубы России отстранены от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.