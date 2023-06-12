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Россия в сентябре планирует провести спарринг с Катаром
Других соперников не нашли
Associated Press
Сборная России по футболу в сентябре планирует провести спарринг с Катаром, сообщают в РФС,
Игра должна состояться в сентябре.
Напомним, что июньский сбор сборной России был отменен, так как команда не нашла соперника по спаррингам.
Сборные и клубы России отстранены от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.
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