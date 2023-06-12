  1. UA-Футбол ⚽
  2. Россия
  3. Россия в сентябре планирует провести спарринг с Катаром
В тренде
Россия
Россия

Россия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Россия в сентябре планирует провести спарринг с Катаром

Россия
Обновлено
(1 голосов)

Других соперников не нашли

Россия в сентябре планирует провести спарринг с Катаром

Associated Press

Новина українською

Сборная России по футболу в сентябре планирует провести спарринг с Катаром, сообщают в РФС,

Игра должна состояться в сентябре.

Читайте такжеИграть не с кем. Сборная России отменила свой июньский сбор

Напомним, что июньский сбор сборной России был отменен, так как команда не нашла соперника по спаррингам.

Сборные и клубы России отстранены от официальных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

По теме
yellow-arrow
Ордец: Могу, готов играть в сборной Украины, но я не могу сам себя туда вызвать
yellow-arrow
"На тот момент я сделал все, что мог", - Ордец рассказал, как покидал московское Динамо после 24 февраля
yellow-arrow
Российская ФНЛ допустила второй крымский клуб к участию во Второй лиге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Россия Катар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде