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Никто не хочет портить репутацию. Бахрейн отказался играть товарняк со сборной России
Россия для грустных
Associated Press
Сборная России по футболу продолжает искать соперников для товарищеских матчей по всему миру, раз за разом получая отказ. На этот раз россиянам отказал Бахрейн.
Об этом сообщает российское издание sport24.
Не успел РФС выступить с заявлением о том, что идут переговоры о возможном товарищеском матче осенью, как пресс пресс-секретарь Ассоциации футбола Бахрейна Мохаммед Абдулгаффар заявил, что игры против РФ не будет, сославшись на занятость и плотный календарь.
"РФС действительно связывался с нами по поводу товарищеского матча, но никаких договоренностей нет. В сентябре мы не можем провести матч с Россией, поскольку будем играть со сборными Кувейта и Туркменистана", – заявил Абдулгаффар.
Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований. Сборная России пытается найти спарринг-партнеров для товарищеских матчей, которые не идут в зачет ФИФА.
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