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Россия сыграет товарищеский матч с Кенией. Спарринг пройдет на поле турецкого отеля
Очередной прорыв российского футбола
фото из свободных источников
Сборная России, которая отстранена от официальных матчей, нашла себе нового спарринг-партнера.
Россия сыграет со сборной Кении, сообщают российские СМИ.
Отметим, что сборную Кении ФИФА трижды дисквалифицировала из-за вмешательства правительства в ее деятельность. В рейтинге сборных ФИФА эта африканская команда занимает 109-е место.
Интересно, что поединок состоится 16 октября и пройдет на поле одного из турецких отелей.
Вот как прокомментировал договоренность о матче генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.
"Все детали по организации товарищеского матча согласованы. Сборные Кении и России сыграют 16 октября в Анталье на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex. Другие варианты мы не рассматривали и сразу же согласились провести товарищеский матч сборных в Турции", – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено.
Напомним, что все сборные России с февраля прошлого года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА и проводят только товарищеские матчи.
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