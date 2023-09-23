России снова насчитали очки в Таблицу коэффициентов. Украине нужно шесть побед и ничью, чтобы перекрыть этот коэффициент

УЕФА на своем официальном сайте обновил Таблицу коэффициентов после первого тура группового раунда еврокубков. Дата и точное время обновления – 23.09.2023 08:11.

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Примечательно, что УЕФА-шные клерки снова насчитали отстраненной стране-террористке коэффициент 4.333 балла. В пояснении говорится:

"Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года, все российские сборные и клубы отстранены от участия в соревнованиях УЕФА до дальнейших распоряжений и в сезоне 2023/24 не выступают в клубных турнирах УЕФА. По итогам этого сезона россия получит наименьший коэффициент из набранных ей за последние пять лет. То есть 4,333 балла в мужском клубном рейтинге и 1,750 балла в женском клубном рейтинге".

Сейчас это более чем в два раза превышает показатель добытых Украиной игровых очков – 1.900. Чтобы не проиграть дисквалифицированной и отстраненной россии в сезонном рейтинге, "Шахтер" и "Заря" на двоих должны набрать тринадцать очков. Это шесть побед и ничья или тринадцать ничьих. При этом в групповом раунде у Украины осталось десять матчей.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом году россия в сезонном рейтинге уже точно финиширует выше девятнадцати Ассоциаций УЕФА, не сумевших вывести своих представителей в групповой раунд.