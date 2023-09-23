  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рейтинг УЕФА
  4. России снова насчитали очки в Таблицу коэффициентов. Украине нужно шесть побед и ничью, чтобы перекрыть этот коэффициент
В тренде

России снова насчитали очки в Таблицу коэффициентов. Украине нужно шесть побед и ничью, чтобы перекрыть этот коэффициент

Рейтинг УЕФА
Обновлено
(1 голосов)

4.333 террористам ни за что

России снова насчитали очки в Таблицу коэффициентов. Украине нужно шесть побед и ничью, чтобы перекрыть этот коэффициент

Фото: twitter.com/UEFA

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

УЕФА на своем официальном сайте обновил Таблицу коэффициентов после первого тура группового раунда еврокубков. Дата и точное время обновления – 23.09.2023 08:11.

Читайте такжеТаблица коэффициентов. Украина опустилась на восемнадцатое место

Примечательно, что УЕФА-шные клерки снова насчитали отстраненной стране-террористке коэффициент 4.333 балла. В пояснении говорится:

"Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года, все российские сборные и клубы отстранены от участия в соревнованиях УЕФА до дальнейших распоряжений и в сезоне 2023/24 не выступают в клубных турнирах УЕФА. По итогам этого сезона россия получит наименьший коэффициент из набранных ей за последние пять лет. То есть 4,333 балла в мужском клубном рейтинге и 1,750 балла в женском клубном рейтинге".

России снова насчитали очки в Таблицу коэффициентов. Украине нужно шесть побед и ничью, чтобы перекрыть этот коэффициент - изображение 1

Сейчас это более чем в два раза превышает показатель добытых Украиной игровых очков – 1.900. Чтобы не проиграть дисквалифицированной и отстраненной россии в сезонном рейтинге, "Шахтер" и "Заря" на двоих должны набрать тринадцать очков. Это шесть побед и ничья или тринадцать ничьих. При этом в групповом раунде у Украины осталось десять матчей.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом году россия в сезонном рейтинге уже точно финиширует выше девятнадцати Ассоциаций УЕФА, не сумевших вывести своих представителей в групповой раунд.

Читайте такжеРейтинг клубов УЕФА. Как Шахтер может рассчитывать на прямое место в группе ЛЧ, Заря ориентируется на топ-100

По теме
yellow-arrow
Таблица коэффициентов. Украина опустилась на восемнадцатое место
yellow-arrow
Плюс пять неактивных стран. Девятнадцать Ассоциаций уже закончили евросезон 2023/24
yellow-arrow
Таблица коэффициентов. Крошками сыт не будешь
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: коэффициенты Таблица коэффициентов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Kaiso Vegas
23.09.2023 в 12:33
А чому тут дивуватися? уЄФА вже не раз демонструвала подвійні стандарти та ненажерливу любов до грошей (навіть кривавих) У такі моменти лише жаль, що ідея Суперліги провалилася, ото б русофілам з уЄФА була карма
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
23.09.2023 в 12:13
Бабло решает
Ответить
0
0
sasha popov (Новомосковськ)
23.09.2023 в 11:35
Опять гроші газпрому
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде