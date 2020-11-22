Рейнджерс Джеррарда показал лучший клубный старт в чемпионате за 53 года
"Рейнджеры" одержали 13 побед в 15 турах
В матче 15-го тура чемпионата Шотландии "Рейнджерс" разгромил на выезде "Абердин" со счетом 4:0.
Таким образом, команда под руководством Стивена Джеррарда одержала 13 побед в первых 15 раундах национального первенства. Это лучший показатель "рейджеров" за 53 года.
На данный момент "Рейджерс" имеют в своем активе 41 очко и лидируют в шотландском Премьершипе. Второй "Селтик" отстает на 11 очков, но "кельты" имеют в запасе два поединка.
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Источник:BBC
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