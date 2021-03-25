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Капитан и легенда Селтика уходит из клуба после 14 лет - ради Абердина

Шотландия
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Там освободилось кресло

Капитан и легенда Селтика уходит из клуба после 14 лет - ради Абердина

Фото: Селтік

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Капитан "Селтика" 35-летний Скотт Браун объявил, что с завершением сезона покинет клуб после 14 лет в составе "кельтов".

Со следующего сезона он будет игроком и одновременно тренером другой шотландской команды - "Абердина".

Исполнительный директор "кельтов" Питер Лоувелл назвал Скотта Брауна самой влиятельной фигурой в шотландском футболе за последние 15 лет.

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Он провел более 600 матчей за команду и оставил свое место в истории клуба.

Питер Лоувелл сообщил, что клуб со всей силы пытался удержать Скотта в "Селтике".

Поэтому мы очень расстроены его решением, но вполне понимаем и уважаем его. Желаем Скотту и его семье удачи, здоровья и счастья в будущем, - цитирует сайт кельтов из Глазго.

Капитан и легенда Селтика уходит из клуба после 14 лет - ради Абердина - изображение 1

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В статье: Селтик (Глазго) Скотт Браун Абердин
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