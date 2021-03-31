Тьерри Анри хочет возглавить Селтик - ради конкуренции со Стивеном Джеррардом
Вдохновляет успех английского коуча
Французский звездный экс-футболист, а сегодня тренер Тьерри Анри заявил, что его интересует работа на посту наставника шотландских "кельтов". Притом его вдохновляет успех Стивена Джеррарда на посту тренера их главных соперников - "Рейнджерс".
Недавно Анри оставил канадский "Монреаль", команду MLS, чтобы вернуться в Великобританию и быть ближе к своей семье.
В подкасте с бывшим форвардом "Ливерпуля" Робби Фаулером Анри сказал:
Я не знаю, что там происходит, но это клуб, который я очень уважаю, как и многие люди во всем мире. Я просто пытаюсь учиться. Я мог бы [возглавить].
То, что Стивен Джеррард сделал с "Рейнджерс", просто невероятно. Мне нравится то, что они дали ему время построить команду со своим составом, найти тех игроков, которых он хотел, и убедиться, что они собираются играть, - цитирует Goal.com.
Напомним, что "Рейнджерс" впервые за десятилетие выиграли у "Селтика" бой за чемпионство в Шотландии. В итоге главный тренер "кельтов" был уволен еще задолго до завершения сезона.
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