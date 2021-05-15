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Рейнджерс Стивена Джеррарда провел сезон без поражений

Шотландия
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Команде покорилось уникальное достижение

Рейнджерс Стивена Джеррарда провел сезон без поражений

Getty Images

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ФК "Рейнджерс", который возглавляет Стивен Джеррард, провел сезон без поражений. В заключительном матче чемпионата Шотландии клуб разгромил "Абердин" со счетом 4:0.

Таким образом, команда Стивена Джеррарда не проиграла ни одного матча за сезон, лишь шесть раз сыграв вничью. Также клуб из Глазго выиграл все домашние поединки внутреннего первенства в сезоне. Кроме того, "Рейнджерс" провел 26 поединков без пропущенных мячей.

За последние 20 лет только четыре команды смогли провести сезон без поражений: "Арсенал" (2003/04), "Ювентус" (2011/12) и "Селтик" (2016/17). Теперь к ним присоединился ещё и клуб Джеррарда.

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В статье: Стивен Джеррард Рейнджерс (Глазго)
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