Рейнджерс Стивена Джеррарда провел сезон без поражений
Команде покорилось уникальное достижение
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ФК "Рейнджерс", который возглавляет Стивен Джеррард, провел сезон без поражений. В заключительном матче чемпионата Шотландии клуб разгромил "Абердин" со счетом 4:0.
Таким образом, команда Стивена Джеррарда не проиграла ни одного матча за сезон, лишь шесть раз сыграв вничью. Также клуб из Глазго выиграл все домашние поединки внутреннего первенства в сезоне. Кроме того, "Рейнджерс" провел 26 поединков без пропущенных мячей.
За последние 20 лет только четыре команды смогли провести сезон без поражений: "Арсенал" (2003/04), "Ювентус" (2011/12) и "Селтик" (2016/17). Теперь к ним присоединился ещё и клуб Джеррарда.
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