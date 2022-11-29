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Рейнджерс назначил нового наставника – туда сватали эк-тренера Шахтера

Шотландия
(1 голосов)

Он уже работал в шотландском клубе

Рейнджерс назначил нового наставника – туда сватали эк-тренера Шахтера

Фото: rangers.co.uk

Новина українською

"Рейнджерс" определился с новым главным тренером команды. Клуб возглавил Майкл Бил, сообщает официальный сайт команды.

42-летний специалист заключил соглашение до 2026 года. Он уже работал в "Рейнджерс"- с 2018 по 2021 год он был ассистентом Стивена Джеррарда. С июня 2022 года возглавлял клуб Чемпионшипа – КПР. Под его руководством команда выиграла 9 из 22 матчей, находится на 7-й позиции в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что экс-наставник "Шахтера" Луиш Каштру - в списке потенциальных кандидатов на пост коуча "рейнджеров". Он рассматривался альтернативным вариантом на случай, если бы переговоры с Билом потерпели неудачу.

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В статье: Рейнджерс (Глазго)
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Источник:
rangers.co.uk

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